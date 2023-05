Moje prsa jsou nej. Zpěvačka podobná Lady Gaga na ples oblékla úchvatné šaty i model, kde jí vnady zakryl jen pruh látky

Ava Max prý často napodobuje Lady Gaga. Na after party byla víc svá (vpravo). Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zpěvačka Amanda Ava Koçi, známá pod jménem Ava Max, se na MET Gala pořádně rozjela. Zatímco na samotném galavečeru oblékla nádherné a cudné bílé šaty, na after party si od oblečení už dost odpočinula.

Akce MET Gala je módní událostí, na které se chce každý blýsknout v tom nejlepším světle. Někteří volí tradici, jiní vsázejí na extravaganci a někdy také na vulgaritu. Od každého něco předvedla americká textařka a zpěvačka albánského původu, která se ve světě proslavila hlavně hity Sweet but Psycho a Kings & Queens.

Devětadvacetiletá Ava na samotnou charitativní akci oblékla honosné bílé šaty z módního domu návrháře Christiana Siriana s akcentem perel v jejich horní části i na vlečce. Model pak doplnila též ozdoba hlavy s perlami. S perfektním make-upem zpěvačka připomínala Lady Gaga, kterou v minulosti podle zahraničních médií už několikrát napodobovala, a stala jednou z nejlépe oblečených žen na akci.

Úplně jiný člověk se z Avy ovšem stal na after party, kam toho oblékla podstatně méně. Sice se stále mohlo jednat o společenskou róbu s dlouhou sukní, vršek ovšem sestával pouze z malého kusu látky přes ňadra a měl co dělat, aby Aviny vnady udržel. A to se nositelce outfitu líbilo, protože před fotografy na svá ňadra ještě upozorňovala. Za jeden večer se tak Ava stala dvakrát úplně jiným člověkem. A dvakrát bodovala. ■