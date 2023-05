William a Kate zveřejnili novou fotku princezny Charlotte: Je to otcova kopie

Princezna Charlotte Foto: ČTK / AP / The Princess of Wales

Fanoušci královské rodiny už v minulosti několikrát poukazovali na podobu princezny s otcem Williamem a patrná je i na nově sdílené fotografii. Charlotte jako by otci z oka vypadla.

Před třemi lety dokonce došlo ke kuriózní situaci, kdy princ a princezna na jedné návštěvě dostali sladkosti, na nichž byly posazené fotky jednotlivých členů rodiny v různém věku. Když princ přišel ke své fotce, nevěděl, zda je na snímku on, nebo jeho dcera. „To jsem já? Nebo Charlotte? Já? Bože, to vypadá úplně jako Charlotte, to je neuvěřitelné,“ pobavil všechny včetně své ženy.

I lidé, kteří se připojují ke gratulantům, jsou zajedno, že Charlotte je otcovou kopií.

Princezna je prostředním potomkem prince a princezny z Walesu. Má dva bratry, staršího George, který v červenci oslaví desáté narozeniny, a mladšího Louise, jemuž bylo před pár dny pět let. ■