Eva Perkausová se ztrácí před očima: Váží míň než před těhotenstvím, 5 měsíců po porodu ukázala štíhlé nohy

Eva Perkausová je pět měsíců po porodu na své váze. Super.cz

"Je to tak, všechna kila jsou pryč, dokonce mám kilo pod svou původní váhou. Šlo to samo a rychle. Samotnou mě to překvapilo," řekla Super.cz Perkausová.

Pro Evu to byla první pracovní akce, kam s sebou vzala i svého malého synka. Toho během moderování hlídal tatínek Ivan Hecko.

"Je to první pracovní záležitost, kdy mám s sebou i malého. Je hodně hladový, takže běhám mezi pódiem a zákulisím a kojím. Mám tady manžela i malého, je to hukot, ale dá se to skloubit. O malého je krásně postaráno," usmála se Eva, která se těšila, až se s manželem políbí pod rozkvetlým stromem. "Je jich tu spousta, doufám, že to stihneme," řekla s úsměvem.

Figuru Eva ukázala v minisukni, postěžovala si ale na moc bílé nohy. "Začínala jsem moderovat v kalhotách, ale zprvé je tady teplo, a navíc se mi u oběda stala nehoda, tak jsem se musela převléknout. Ale mám úplně bílé nohy, u mě to je neobvyklé. Dlouho jsem ale nikde nebyla, ani sluníčko dlouho nebylo, takže jsem jak sýr," vysvětlila. ■