Ušetřila Kristen Stewart na MET Gala za kadeřníka i vizážistu? Hvězdu Stmívání byste možná ani nepoznali

Kristen Stewart Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Není moc celebrit, které svým vzezřením dovedou upoutat tolik pozornosti jako Kristen Stewart (33), aniž by k tomu nutně potřebovaly šokovat množstvím odhalené kůže. Stejně tomu bylo i během pondělního večera, kdy se v New Yorku uskutečnil slavný ples MET Gala. A přestože by se mohlo zdát, že herečka prestižní módní akci nepojala dostatečně velkoryse, zadání večera splnila do puntíku...