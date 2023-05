Staveniště za desítky miliónů korun! Belohorcová poprvé ukázala dům, který s manželem na Tenerife koupili

Belohorcová na Tenerife rekonstruuje dům za milióny Super.cz

"Vždy asi budu bydlet na staveništi," směje se Zuzana. "Na Tenerife jsme si pořídili nádherný dům, na skvělém místě, na skále a s brutálním výhledem. Je to krásné místo. Až se to dostaví, bude to nádhera. Vše je v procesu," řekla Belohorcová moderátorce Gabriele Wolfové (43) v naší talk show Superchat.

"Zatím je to staveniště kolem domu, budeme ale předělávat i celý vnitřek. To je také v plánu. To se pak budeme muset na čas přestěhovat. Vlastík to celé navrhuje společně s jedním renomovaným architektem. Rekonstruujeme zahradu, garáže, bazén, vzniká nová terasa, domek pro hosty. Je to náročné. I po finanční stránce," prozrazuje Belohorcová.

Nový dům bude mít také neuvěřitelnou garáž pro sedm aut. "Vlastík si pořídil dvě motorky, touží si pořídit i červené žihadlo. V plánu má nějaká autíčka a budovat si svoji vysněnou garáž. To je asi sen každého muže," dodala Belohorcová, která s rodinou našla na Tenerife nový domov a velmi se jim daří také v podnikání. Na španělském ostrově úspěšně provozují realitní kancelář.

"Jsme velmi šťastní, že se nám tak daří. Rozjíždět nové podnikání v nové zemi nikdy není snadné a nám se opravdu podařilo vybudovat, můžu říct, jednu z nejúspěšnějších realitek na ostrově. Jsem na nás opravdu hrdá. Děláme to srdcem a myslím, že to je vidět," dodala Belohorcová. ■