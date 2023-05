Dominika Myslicová o sexu v těhotenství i partnerovi: Proč svého Zdeňka tolik neukazuje?

Dominika Myslivcová nechala slovy nahlédnout do soukromí. Michaela Feuereislová

Tentokrát mířily téměř všechny otázky směrem k těhotenství, ale také osobnímu životu. Úspěšná influencerka čeká své dítě s podnikatelem Zdeňkem, kterého ale světu tolik neukazuje, a fanoušky zřejmě velmi zajímá, proč tomu tak je, a zda za tím nestojí třeba nějaká krize.

„Když ho nepřidávám na stories, neznamená to, že spolu nejsme. Není influencer ani žádná veřejně známá osoba, která by chtěla být součástí každého instastories. Jeho práce je úplně v jiném odvětví a s tímto mým mediálním životem se musel trošičku sžít,“ svěřila se Dominika Myslivcová s tím, že Zdeněk zkrátka tyhle události nevyhledává.

„Tak tak zvládá mediální akce a zájem fotografů. A to ještě většinou skoro na každé naší společné fotce buď mrkne, anebo má otevřenou pusu, protože zrovna mluví. Takže asi tak, každý máme to své, ale zase se doplňujeme,“ napsala budoucí maminka, která je po boku svého partnera velmi šťastná a oba se již velmi těší na novou životní kapitolu.

Tentokrát se Dominika rozepsala v odpovědích také co se týče toho nejintimnější soukromí. Fanouškům dokonce odpověděla na otázku: Co sex a těhotenství. "Tak, jo no. Jako dobrý,“ uvedla s úsměvem. ■