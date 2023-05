Reakce Zdeňky Žádníkové Volencové na fámy o údajném vztahu s Jaroslavem Svěceným? Jedna fotka vydá za tisíc slov

Zdeňka Žádníková Volencová a Jaroslav Svěcený Herminapress

Zdeňka Žádníková Volencová (48) už několik let spolupracuje s houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným (62). Podle informací médií by s ním ovšem měla mít bližší než jen pracovní vztah a doma mít manželskou krizi. Teď se ale zdá, že takové nařčení nemůže být dál od pravdy.

Fámy o vztahu houslisty a herečky, která má čtyři děti, vznikly poté, co se objevily snímky jich dvou v italském městě Cremona v muzeu houslí. Podle informací deníku Aha! tam prý měli dorazit autem, což svědčí o delší době, kterou tam mohli strávit.

„Byli jsme podepsat smlouvu na zápůjčku houslí, které budou součástí dalšího Festivalu hudby na zámku Dobříš,“ vysvětlil Jaroslav Svěcený, který se Zdeňkou Žádníkovou už několik let vystupuje, herečka mu moderuje akce, hraje na flétnu a jinak se podílí na společných projektech.

Herečka poslala pozdrav z dovolené.

Deník se dále vyjádřil i ve smyslu, že by herečka měla mít krizi ve vztahu se svým dlouholetým manželem Radkem Žádníkem. Zdeňka se sice do médií nevyjádřila přímo, její poslední fotka na sociální síti ovšem naznačuje, že manželská krize jí v současné době nehrozí. Na snímku se usmívá do objektivu společně se svým manželem, místopisně je nazvána „kdekoliv“ a je k ní přidán jasný popisek.

„Zdravíme všechny z rodinné dovolené. Léto bude pracovní, vybíráme si time off napřed. Máme se fajn," napsala herečka, která sice fotku mohla postovat i bez souvislosti s nedávnými informacemi, je ale také možné, že tímto snímkem chtěla na nařčení reagovat. ■