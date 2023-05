Jaký je život po Kolečkovi? Pohublá Denisa Nesvačilová se rozpovídala o svém soukromí

Denisa Nesvačilová promluvila o soukromí. Super.cz

Herečka Denisa Nesvačilová (31) se po pracovní stránce nezastaví. Nás ale zajímalo, jak vypadá její volný čas poté, co se její ex Petr Kolečko (39) konečně rozhodl mezi dvěma ženami a oženil se s matkou svého syna Jiříka modelkou Anetou Vignerovou (35).

Mužský element v jejím životě momentálně zastupuje hlavně její pes Čestmír. "Plánuju, že bych s ním párkrát zajela k nám na chalupu. A v létě bych chtěla nějak na tři týdny odletět. Zatím to vypadá, že bych mohla, jen ještě řeším jednu pracovní nabídku. Hrozně bych to chtěla vzít, protože je překrásná. Ale už bych opravdu potřebovala trochu vypnout. Takže jsem na vážkách, co se mnou bude a nebude," svěřila herečka.

"Plánuji spíš takové krátké aktivity, různé výlety s kamarádkami a kamarády. Chci vyrazit i na nějaké wellness, až teď budu mít dva dny volno. Musím se vidět i s mamkou," vypočítala Denisa, která během poslední doby výrazně zhubla.

"Za to může stres, premiéra a hodně práce. Ale jsem vlastně takhle docela spokojená, i když naše garderobiérka Lucinka už tolik ne, protože mi musí zabírat kostýmy. Ale ono se to pak zase nějak přehoupne. Přijdou letní grilovačky, vypiju pár lahví prosecca a bude to jedna báseň," uzavřela. ■