Takhle jim to slušelo u oltáře: Lucie Šlégrová na 8. výročí svatby ukázala fotky z veselky se slavným hokejistou

Lucie Šlégrová Foto: se souhlasem L.Šlégrové

„Byl to jeden z našich nejkrásnějších dnů, na tu svatbu nikdy nezapomeneme, byl to nádherný den. I přes pověry, že by se lidi neměli brát v květnu, jsme do toho šli. V květnu se nám vždy děly krásné věci,“ svěřila se Lucie Super.cz, která na svou svatbu ráda vzpomíná. Pět let po ní na světě přivítala třetího syna.

„Pět let po svatbě se nám v květnu také narodil syn. Takže pro nás je to krásný měsíc a vždycky na tu svatbu budeme rádi vzpomínat. Brali jsme se po pěti letech vztahu. Máme takové hezké pětiletky, slavíme osmé výročí a hned bych si to zopakovala, se stejným chlapem samozřejmě. Jsem ráda, že nás ta naše láska potkala, a moc si toho vážím,“ prozradila Lucie Šlégrová, která je po boku svého muže šťastná. ■