Hádají se jako psi a taky se milují. Iva Pazderková promluvila o stěhování za Turkem, který za ní nesmí jezdit

Iva Pazderková a její turecký přítel jsou vášnivé povahy. Foto: Super.cz/se souhlasem I. Pazderkové

Iva Pazderková (43) si lásku našla tam, kde to opravdu nečekala - v soutěži Survivor. Právě tam se seznámila s Turkem, který se podílel na výrobě pořadu. Se svým přítelem už to na dálku táhne skoro rok a vztah trvá i přesto, že se vidí minimálně. Herečka teď prozradila, co bude s jejím vztahem dál.

Když o něm mluví, člověk z jejích slov cítí skutečnou lásku. Iva Pazderková je zamilovaná, i když Bertuğ Baloğlu rozhodně není člověkem, který by s ní večer uléhal a ráno se vedle ní probouzel. Naopak, žije v Turecku, kam za ním herečka cestuje, když jí to nabitý pracovitý kalendář dovolí. On tady ještě nebyl a asi dlouho ani nebude.

„My v Čechách máme výhodu, že můžeme cestovat do tolika různých zemí. V Turecku lidé potřebují víza, člověk musí cestu nahlásit nejlépe půl roku dopředu, doložit všechny příjmy a jaké má zaměstnání, a mít koupenou letenku. A když to nevyjde, tak mu ta letenka propadne,“ prozradila Iva Super.cz důvod, proč se za ní přítel ještě nevypravil.

Cestu za láskou tak opět plánuje ona. „Vypadá to, že v červenci se uvidíme, snad i na delší dobu a také pojedeme konečně k moři,“ říká Iva, která za přítelem létá do Ankary, tureckého hlavního města. Když jsou spolu, je prý všechno krásné, i když se projevují jejich povahy. „On je Turek a já jsem Moravačka. Naposledy nás fotila kamarádka hodinu po mém příletu do Ankary, když jsme si vášnivě vysvětlovali, jestli je lepší voda s bublinkami, nebo bez,“ smála se Iva, která se prý s Bertuğem ovšem hádá mnohem víc, když spolu nejsou. „Když se pak sejdeme, prakticky není k hádkám žádný důvod,“ uklidnila nás.

A jak vypadá budoucnost jejich vztahu? Před několika týdny dala Iva na Instagram příspěvek o tom, že končí něco krásného, čímž vzbudila dojem, že došlo k rozchodu. „To si myslelo hodně lidí, ale sešlo se tehdy několik věcí a vztahu se to netýkalo. Nemáme v plánu se rozcházet, ale o budoucnosti radši nepřemýšlíme. Určitě se nebavíme o tom, že bychom se jeden za druhým přestěhovali,“ uzavřela herečka, jejíž přítel dříve pracoval jako kameraman a teď se věnuje marketingu. ■