Vzala si prý zajíce a doma má dědka: O 18 let mladší manžel si Libuši Švormovou hýčká

Herečka Libuše Švormová se rozpovídala o svém o 18 let mladším muži. FTV Prima

Herečka Libuše Švormová (87) je stále plná elánu. Může za to i fakt, že je už čtyřicet let vdaná za Jana Pateru, který je o osmnáct let mladší a je jí velkou oporou. „Opravdu jsme se zamilovali, nechci vynášet jen to, co pro mě dělá. Vozí mě do divadla, z divadla. Nakupuje. Já nenávidím nakupování, a on chodí do těch obrovských supermarketů. Uvaří doma. Uklízí. Opravdu ho miluju,“ prozradila herečka.