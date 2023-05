Jenovéfa Boková jako maminka září štěstím: Herečka se pochlubila rozkošnou dcerkou

Jenovéfa Boková Foto: archiv J.Bokové

Poté, co se herečka rozpovídala o tom, jak přivedla dcerku na svět, začala sdílet střípky ze svého mateřství. Fanouškům také před pár dny odpověděla na časté dotazy, zda dcerku ukáže světu. Na to se však herečka zatím necítí, ale i tak se svým štěstím pochlubila.

A s rozkošnou dcerkou v náručí se zvěčnila před zrcadlem. „Malichernosti, které ale v důsledku tak malicherné nejsou. Někdy si každý připadáme na prd a tak nějak nedostatečně. Sociální sítě tomu bohužel nepřidávají. Dokonale oblečení lidé, kterým se věci po vysypání z kabelky srovnají esteticky na fotku. Jejich jídlo vypadá šťavnatěji a oblečení nemá na sobě ani jeden chloupek. Byty jim evidentně uklízejí víly a jejich pejsci kakaj růžové bonbónky," prozradila herečka, která se jako maminka také snaží vše stíhat.

„Děláme si to všichni navzájem, chceme dokonale sladěné a esteticky vypadající životy, které prostě v realitě neexistují, ale my věříme, že to tak ti lidé skutečně mají,“ svěřila se herečka s tím, že se i ona snaží mít vše dokonalé, příliš často se jí to ale nedaří. „Já to jdu teda zkusit, být v klidu a připadat si hezká i s poblinkaným trikem od mojí dokonalý dcerušky,“ dodala herečka. ■