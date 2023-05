Dominika Myslivcová upřímně o přibírání v těhotenství: Slza už mi při pohledu do zrcadla párkrát ukápla, svěřila se

Dominika Myslivcová promluvila o těhotenství. Michaela Feuereislová

Dominika totiž stále neví, zda nosí pod srdcem chlapečka, nebo holčičku. Dle svých slov se to ale již brzy dozví nejen ona, ale také její fanoušci, jak informovala na svém instagramovém účtu, kde se svým sledujícím svěřila i ohledně dalších věcí k těhotenství, které je zajímaly.

„Nahoře mám už deset kilo. Až teď od šestého měsíce začínám bříško nějak víc vnímat, zatím to není nějaká katastrofa, ale všichni kolem mě straší, že si prý konec užiju. Kór, když budu v těch největších vedrech v tom nejhorším tažení. Tak se teda těším,“ odpověděla známá blondýnka na jednu z otázek s úsměvem. S naprostou upřímností také prozradila, že se s přibíráním na váze musí občas vyrovnávat. Stejně jako další nastávající maminky, které se jí na tuhle otázku zeptaly.

„Sice tady na instáči působím jako sebevědomá suverénka, a to taky jsem. Ale musím říct, že už teď mi slza párkrát ukápla, když jsem koukala do zrcadla. Prostě každý říká, vypadáš skvěle, těhotenství ti moc svědčí, ale já se tak vždy úplně necítím. To tak má asi každá žena, já to beru jako dočasné, když prostě budu vypadat jako velryba, tak budu no, co se dá dělat,“ svěřila se Dominika s tím, že je pro ni naprosto prioritní, aby bylo její děťátko hlavně zdravé.

„Hlavně, ať je miminko ok. A ty ostatní věci budu řešit až po porodu,“ dodala. ■