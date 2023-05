Hanychová se Soukupem vyvezli dceru Rozárku: Vidím v ní Agátu, říká pyšný otec

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup poprvé na akci s malou Rozárkou Super.cz

Jsou to tři týdny, co Agáta Hanychová (38) porodila své třetí dítě. Malou Rozárku má s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem (54). Někdo si může říct, že to tehdy vzali trochu kvapem. „My jsme spolu byli dvakrát na rande, pak jsem otěhotněla, pak jsem porodila,“ smála se Agáta. „Kecáš, to není pravda,“ reagoval Jaromír. „Dobře, tak třikrát na rande,“ vtipkovala brunetka na naši otázku, kdo z nich je větší romantik.