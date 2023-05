Doma bude hodně veselo. Jirka Král oznámil, že manželka čeká rovnou dvojčata!

Jirka Král Foto: Archiv J. Krále

Jirka Král a jeho žena, bloggerka Karolína, už vychovávají syna Davida, který se narodil 12. června loňského roku. Svého syna rodiče neskrývají a tak ho mohou fanoušci vídat na sociální síti. Zrovna včera Jirka sdílel snímek, na kterém je jeho syn s manželkou venku na zahradě. „Dneska Davídek poprvé prozkoumával zahradu a byl z toho nadšenej,“ přidal k příspěvku někdejší youtuber, který se věnuje marketingu.

A dnes byli pro změnu nadšení jeho příznivci. Jirka Král totiž přidal fotku, na které je v zrcadle vidět nejen celá rodina, ale v popředí hlavně snímek z ultrazvuku, na kterém jsou dvě malá miminka. „Krásný První máj. Nemůžeme se dočkat, až nás bude pět,“ připsal ke snímku a pro jistotu přidal hashtag „dvojčata.“

Rodina se tak může těšit na to, že příštích pár let pro ni bude opravdu velkým dobrodružstvím. Na fotku kromě spousty fanoušků reagovala například i Nikol Leitgeb. „No ty bláho, gratuluju,“ napsala herečka a influencerka, která sama ví, jaké to je mít plný dům. ■