První máj, lásky čas: Agáta a Jaromír poprvé ve společnosti s dcerou Rozárkou. Došlo i na polibky pod rozkvetlou třešní

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup s dcerou ve společnosti. Michaela Feuereislová

Jsou to tři týdny, co Agáta Hanychová (38) porodila malou Rozárku, a tak se stala trojnásobnou maminkou. Holčička je výsledkem lásky mezí ní a mediálním magnátem Jaromírem Soukupem (54). Pár se v průběhu prvního májového dne konečně s dcerkou ukázal na veřejnosti a kde jinde než pod pražským Petřínem. Nutno podotknout, že modelka nevypadala nevyspale. "Jak dlouho mě líčili? Dlouho!" smála se Agáta během rozhovoru pro Super.cz. " Jsou noci, kdy se jedná o přerušovaný spánek, ale dneska v noci byla dcerka zlatá ," doplnil Jaromír.

V průběhu dne lásky se také nezapomněli políbit pod speciální rozkvetlou bohemskou zachmelenou třešní, kterou nechal vytvořit jeden pivovar na pražském Nebozízku, ku příležitosti oslavy lásky i uvedení nového piva. Agáta nabídku k občerstvení nevyužila, protože kojí. I tak si ale nejsledovanější pár českého showbyznysu tento den užil na maximum. Vůbec poprvé totiž Agáta a Jaromír prožívali První máj společně.

Na to, kdo z nich je větší romantik, ale odpovědět nedokáží. „Na to jsme neměli čas. My jsme spolu byli dvakrát na rande, pak jsem otěhotněla, pak jsem porodila,“ smála se Agáta. „Kecáš, to není pravda,“ reagoval Jaromír. „Dobře, tak třikrát na rande,“ vtipkovala brunetka. ■