Hledala špek, ale není kde: Herečka Michaela Maurerová se ukázala ve spodním prádle

Michaela Maurerová se vyfotila ve spodním prádle. Michaela Feuereislová

Když ji na sociálních sítích jednou za pár let uvidíme v plavkách, je to téměř zázrak. Za svoji postavu se ale herečka Michaela Maurerová (43) po třech dětech rozhodně stydět nemusí. Stále je štíhlá jako laňka.

Než sama sebe zvěčnila ve spodním prádle, dlouho prý váhala s tím, zda své skoro čtyřiačtyřicetileté tělo ukázat. Jak sama uvedla "ŠPEKulovala". Ale pokud chtěla hledat nějaký špíček, opravdu nebylo kde, jak můžete na snímcích vidět.

To, jak herečka snáší stárnutí svého těla, nám ostatně nedávno prozradila. "Co si budeme povídat, úplně s přehledem to není. Mažu se krémy, občas si i popláču, když se vidím v zrcadle. Ale pak si říkám, že jsem zdravá, nic mě nebolí, mám hodné a šikovné děti, hrozně fajn chlapa, žiju v míru a dostatku, tak není na co si stěžovat," řekla Super.cz Míša. ■