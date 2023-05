Bývalá kráska, frustrovaný opičák a koňská hlava: Simona Krainová vyhlásila nejhorší hejt na svou osobu za duben

Simona Krainová zveřejňuje hejty na svoji osobu Michaela Feuereislová

Modelka Simona Krainová (50) se může pochlubit sbírkou hejtrů jako málokterá známá tvář. Kráska se rozhodla, že jejich výplody bude hodnotit a vyhlašovat hejt měsíce. Začala nyní a opravdu to stojí za to. Muž, který evidentně sleduje její život, jí napsal dlouhou zprávu, kde hodnotí její nově zrekonstruované bydlení a také její zjev. Neváhal použít výrazy jako bývalá kráska, frustrovaný opičák a koňská hlava jako Otík.

Pán se zřejmě zajímá i o design. "Dívat se na sebe sama, to vyjadřuje velkou dávku sebestřednosti," zhodnotil vystavené modelčiny fotografie. "Vše vypadá jako z katalogu předchozích deseti let. Sedačka u telky se brzy omrzí vzhledem k absenci vyššího podhlavníku. Výhledy z okna na obydlí lůzy také přestane bavit, zejména, když lůza bude čumět dalekohledy do bytu bývalé krásky," píše.

"Kuchyň je vytvářena pro příležitostné pokusy o vaření a obecně módní bílá barva měla své logické opodstatnění v nemocnicích. Chybí pastelové barvy, meruňka, vanilka atd. Pokoje dětí jsou spíše pro neurotiky, ale nikoli pro harmonický rozvoj osobnosti. Důležité je sezení u krbu, které zejména v Praze působí směšně a trapně," nastudoval si evidentně pečlivě fotografie a videa, které Simona a její manžel, nadšení z nového zařízení, publikovali na sociálních sítích.

Od designu se dostal až k osobním invektivám. "Jediné, co Krainovou nemusí zajímat, je úklid. Od toho bude mít nějakou exoticky hovořící uklízečku, aby nebyla svědkem denních blábolů stále víc frustrovaného opičáka s neklamným procesem stárnutí. A jednoho dne ani opičákovi nepomohou kosmetické zákroky a její koňská hlava začne být stále víc podobná Otíkovi z Vesničky," rozparádil se.

Modelka se hejty snaží brát s humorem, takže nejprve na slovo vzatému odborníkovi poděkovala za inspiraci. "Je zarážejíci, jak si lidi mezi sebou dokážou předat tolik nenávisti a ještě na tom strávit tolik času," dodala poté. Nejlepší hejty se rozhodla zvěčnit nejen prostřednictvím sociálních sítí, ale také ve své nové kolekci oděvů. ■