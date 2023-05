Mrazení a třas, popisují diváci dojmy z posledního dílu Volhy a smekají před Hádkem: Mají jen jednu výhradu

Názory na seriál Volha a Kryštofa Hádka se vzácně shodly Česká televize

Pětidílná minisérie Volha České televize po dlouhé době sjednotila diváky, kteří měli potřebu vyjádřit své pocity z příběhu táhnoucího se od normalizačních dob televize do revoluce a raných devadesátek. Shodují se i v jediné výhradě. Škoda, že už seriál skončil, chtěli by sledovat příběh bezpáteřního práskače a řidiče Standy Pekárka v podání Kryštofa Hádka (41) dál.

Ten sklízel pochvaly ze všech stran. "Volha je jeden z nejlepšich miniseriálů, skvělé herecké výkony s úžasným Kryštofem Hádkem v hlavní roli," hodnotí divačka. "Jako je pro mě Martin Hofmann Luďan z Mostu,tak už pro mě bude Kryštof Hádek Standa z Volhy," píše jiná. Další zase navrhují, že by měl herec za své ztvárnění role získat nějaké ocenění.

Seriál posloužil i k osvěžení paměti, jak to v dobách normalizace v Československu chodilo. "Ti, kteří vzpomínají na doby minulé v dobrém, byli podobní Standovi a dělali v mnohém totéž. Ani se jim nedivím. Dnes se musí starat o sebe, to tenkrát nemuseli," zazněl jeden z názorů. "Klobouček autorovi, rejžovi i hercům. A v tom neurčitém mi bylo tak úzko, že jsem v takovém hnoji žila a vše si vybavila. Hnus, hnus, hnus, doba, lidi, zřízení," doplnila další z diskutujících. Na pokřivenou dobu s pokřivenými lidmi vzpomínají i další.

Výtky se v komentářích téměř nenašly. Až na to, že hvězdně obsazený seriál skončil a také na jeho rozsah. "Domnívám se, že by románu Volha Karla Hynie slušel jiný formát nikoliv minisérie, ale seriál, řekněme desetidílný. Mnoholetou práci si televize dala s přípravou a je to škoda, že to skončilo u pěti dílů," soudí znalkyně předlohy a mnozí s ní souznějí.

Jak se série Volha líbila vám, můžete hlasovat v anketě pod článkem.