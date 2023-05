Krize mezi Ronaldem a jeho Georginou? Slavný fotbalista utnul fámy jedinou fotkou

Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez Foto: ČTK / APInvision / Joel C Ryan

Příběh lásky fotbalisty a někdejší prodavačky byl jako z pohádky. Seznámili se, přeskočila jiskra a pak už bez sebe nemohli žít. Georgině Rodríguez se změnil život od základů, najednou byla obklopena bohatstvím a mohla si dovolit všechno. A právě to, že Georgina ráda a hodně nakupuje, by měl být jeden z důvodů údajné krize páru. „Navíc si myslí, že je na jeho úrovni, to je to nejhorší,“ řekl v televizi CMTV portugalský novinář Daniel Nascimento. Španělský deník Marca navíc uvedl, že Georgina prý ponižuje své kamarádky. Navíc se prý pár měl nedávno dle španělského influencera Abela Planellese pohádat před nástupem do letadla.

Modelka a influencerka se k fámám vyjádřila vlastním způsobem, když na sociální síti zveřejnila část písně s jasným textem. „Závistivci si vymýšlejí, drby se šíří a idioti tomu věří.“ Lidé možná nečekali, že se k celé situaci vyjádří i sám Ronaldo, ten ale teď překvapil snímkem se svou přítelkyní, kterým chce jistě fámám zatnout tipec.

Ronalo reaguje na fámy o krizi s Georginou.

Na fotce si pár v restauraci přiťukává koktejlem a nechybí polibek, během kterého je Georgina zasněná a Ronaldo se na svou polovičku dívá. U snímku je napsáno „Na zdraví lásce.“ Snímek už stihlo „olajkovat“ takřka jedenáct milionů fanoušků z 580 milionů, které fotbalista na svém účtu má. V tuto chvíli to tak snad alespoň na čas znamená konec dohadů o krizi páru, který spolu má dvě děti a dohromady jich vychovává pět. ■