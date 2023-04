Kendall Jenner pobavila svou „cudností“. Sukni si stahovala, zatímco ňadra jí byla vidět celá

Kendall Jenner a Bad Bunny Profimedia.cz

Kendall Jenner (27) si vyšla na rande a oblečení si na to nevzala věru mnoho. Modelka z klanu Kardashian-Jenner zvolila mini sukni a top, který díky bleskům a absence podprsenky odhaloval opravdu mnoho.

Modelka si vyšla na večeři se svým přítelem, rapperem, jehož jméno v češtině zní „zlobivý králíček,“ neboli Bad Bunny. Pár vyrazil na večeři do newyorské restaurace Carbone, kterou vyhledávají mnohé celebrity. Milenci se tak určitě nedivili, když si je při odchodu vyhlédli fotografové. Kendall, která si na rande vzala hnědý top, krátkou koženou minisukni a kozačky, nejdříve cudně sukničku stahovala dolů a přitom kolem házela úsměvy.

Není jisté, jestli modelce v tu chvíli došlo, že její tílko, pod které si nevzala spodní prádlo, je díky bleskům velmi průhledné a všichni tak mohou vidět její vnady v podstatě v celé své kráse. Bad Bunny se na večeři hodil do gala a rozhodně nepřitahoval pozornost tolik co jeho přítelkyně. Jak se nakonec tvářil, když viděl fotky své polovičky v médiích, to si můžeme jen domýšlet. ■