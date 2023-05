Stejně jako jeho ex Bagárová se chlubí novou láskou: Muradov s kráskou z Love Islandu cukrují v plavkách v Thajsku

Po rozchodu prožívají Makhmud Muradov i Monika Bagárová nové lásky. Michaela Feuereislová

Zatímco na první velkou dovolenou vyrazila jeho ex, zpěvačka Monika Bagárová (28), s novým přítelem Leonardem Lekajem na Zanzibar a do Spojených arabských emirátů, bojovník Makhmud Muradov (33) vzal svoji novou lásku, blondýnku Sabinu Karáskovou, známou z reality show Love Island, do Thajska.