Mám rodině co vracet. David Křížek po návratu z vězení tráví čas jen s blízkými. Tohle jsou fotky rodinného štěstí

David Křížek s manželkou Lucií Herminapress

David Křížek si měl za mřížemi pobýt mnohem déle, nakonec si ale odseděl jednadvacet měsíců a vrátil se do náruče své milující rodiny. Hned po propuštění mluvili on i jeho žena o tom, jak si na svobodě na všechno zvyká, doma stále něco hledá a třeba výlet do školky pro něj také nebyl úplně jednoduchý. To nejdůležitější ale doma našel, svou oddanou manželkou Lucii a dcerku Lolu. Jediný, na koho si musel ještě počkat, byl jeho syn David. Ten byl v době tátova propuštění na škole v přírodě.

Teď už se ale David s tátou setkal a kam jinam mohli ti dva zamířit, než na vodu. „Návrat do reality není jen jednoduchý, ale je to paráda. Konečně trénuju synka na Nových Mlýnech. Mám rodině co vracet. Zatím nic jiného nestíhám,“ řekl Super.cz jachtař a poskytl několik fotografií z krásného rodinného dne. Fotku manžela a syna na sociální síti sdílela také Lucie Křížková (38), která k ní připsala větu „mají spolu co dohánět.“ Jak se zdá, všechno už je zpět ve správných kolejích a první máj bude pro rodinu skutečně nezapomenutelným svátkem lásky. ■