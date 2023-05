Věk je jen číslo: Simona Krainová (50) a její sestra Yvonna (55) spolu nafotily kampaň. Těla předvedly v sexy outfitech

Simona Krainová se starší sestrou Yvonnou nafotily kampaň na šperky. Super.cz

Když měla Simona Krainová (50) fotit další kampaň pro šperkařskou firmu, rozhodla se to po konzultaci ozvláštnit tím, že vzniknou společné snímky s její o pět let starší sestrou Yvonnou. "Nadšeně souhlasila, protože to byl hezký projekt, a myslím, že to krásně vyšlo," řekla Super.cz Simona.

"Moje sestra je kus, nechci říkat ve svém věku, protože je ještě starší než já a vypadá ještě lépe. Je to skvělá motivace pro ženy, které si myslí, že po čtyřicítce patří do starého železa. Na jednu stranu to bylo spontánní, na druhou stranu jsme to pak velmi pečlivě připravovaly ve spolupráci s Klenoty Aurum," míní modelka.

"Byl to krásný zážitek a dopadlo to nádherně," konstatovala Yvonna, které jsme se zeptali, co na dost sexy snímky říkali u ní doma, protože na rozdíl od příbuzných Simony na to zvyklí nejsou. Když sestry snímky se šperky fotily, pod sáčky neměly podprsenky, v upnutých trikotech odhalily i nohy. "Doma říkali: Konečně! I když si myslím, že fotky byly sexy decentně, poplatné mému věku. Nejsem tak odvážná," svěřila Yvonna.

"Kdyby to mělo být jako v době našich babiček, tak bychom seděly na zahrádce a v šátku stříhaly mátu. Takže si myslím, že ty fotky byly málo sexy a příště by mohly být víc. Určitě se sestrou plánujeme další spolupráci a pak ještě plánuji s Klenoty Aurum soukromou spolupráci, na kterou se velmi těším," uzavřela Simona. ■