Zamilovaný Jarda Jágr. Na sociální síť výjimečně přidal romantické video s přítelkyní Dominikou

Jaromír Jágr a Dominika Branišová Herminapress

Na začátku jim nikdo nedával moc šancí, ale Dominika Branišová (28) je přítelkyní Jardy Jágra už tři roky. Přestáli spolu dobré i zlé a jsou šťastní. O tom vypovídá i poslední video, které si hokejista umístil na sociální síť. Jako velký fanoušek skupiny Kryštof se i tentokrát vydal na jejich koncert, a to samozřejmě i s Dominikou. A se svými fanoušky sdílel záběr, na kterém svou lásku objímá a přitom poslouchá romantickou muziku Richarda Krajča. Zajímavé je, že i úplně první společné selfíčko hokejisty a modelky bylo také z koncertu skupiny Kryštof.

Partneři jsou spolu šťastni i přesto, že se jejich vztah zatím příliš nikam „neposunuje.“ O tom, že by jim mohla skupina Kryštof zahrát na svatbě, už hovořili v roce 2021. Zatím se ale asi k ničemu takovému neschyluje, stejně jako k tomu, aby partneři měli děti. Dominika se nedávno dokonce vyjádřila ve smyslu, že na děti má ještě pár let čas a raději se teď věnuje Jardově značce potravinových doplňků.

„My jsme si to rozdělili. On dělá pořád hokej a tu značku s ním konzultuji, ale dělám ji víceméně sama a mám to na starosti hlavně já. Většinou tu práci doma neřešíme. Snažíme se to limitovat, ne vždy máme na vše stejný názor a je lepší nechat pracovní věci v práci a doma si užívat sami sebe,“ řekla nedávno Super.cz ■