Rozkošný moment během smutné návštěvy. Takhle princezna Kate zareagovala na batole, které jí „ukradlo“ kabelku

Kate Middleton během návštěvy v Aberfanu Profimedia.cz

Kate a William dorazili do Aberfanu, aby tu uctili památku lidí, kteří zahynuli při tragickém neštěstí z roku 1966, kdy kvůli sesuvu půdy zahynulo 144 lidí. Setkali se i s místními obyvateli a právě jeden z nich se stal díky svému činu hodně slavným. Roční chlapeček Daniel „ukradl“ princezninu kabelku ve chvíli, kdy se zastavila, aby si promluvila s jeho matkou Lucy Williams. Kate zareagovala nejlépe, jak v té chvíli mohla. I když její kabelka určitě nebyla levná, nechala chlapce, aby si ji prozkoumal.

O tom později vyprávěla i Lucy, jejíž tchýně někdejší tragédii přežila. „Ukradl jí kabelku. Ona ho nechala, aby si s ní hrál." Její tchýně pak dodala, že setkání s princeznou bylo k nezaplacení a že to bylo něco, na co nikdy nezapomene. Fotografové a kameramani celou situaci zachytili a scénka rázem obletěla světová média. Milé není jen to, že Kate chlapci kabelku na chvíli nechala, ale i to, jak se během situace srdečně smála. To u členů královské rodiny není tak obvyklé, protože své emoce většinou na veřejnosti nedávají najevo. ■