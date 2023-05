Dana Morávková se vyfotila v plavkách v sauně: Vypadáte jako bohyně, ale příště raději nahá, radí jí

Dana Morávková se vyfotila v plavkách v sauně Foto: se souhlasem D. Morávkové

Neoblékla ovšem bikiny, ale plavky v celku, které nosí i na dovolené, alespoň podle jejích postů. Tentokrát v nich ale zapózovala v dřevem obložené sauně. Její ženské křivky obdivuje řada fanoušků a fanynek, kteří ji přirovnávají k bohyni. Dočkala se jen minimální kritiky, kdy v jednom komentáři zaznělo, že v plavkách by se fotit neměla. Tomuto sledujícímu šlo ale možná spíš o to, že v sauně by měla být správně nahá.

Figuru si Dana udržuje hlavně sportem, zejména jízdou na kole, k cyklistice ji přivedl manžel Petr Malásek (58), s nímž už tento víkend zahájila sezónu první vyjížďkou. "On je můj trenér a já šlapu jako Večerníček," směje se herečka. ■