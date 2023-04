Oslaví 58. narozeniny a vypadá neuvěřitelně: Půvab Klárky z Tajemství proutěného košíku zdědily i její dcery

Miriam Chytilová Super.cz

Hereččin hlas zná hodně lidí z dabingu, ale neminulo ji ani natáčení a divadlo. "Mám za sebou asi sedmdesát filmů a inscenací, i když hodně jsem točila v době, když mi bylo dvacet, pak jsem byla hodně na oblastních divadlech, ale teď zase hodně točím. Lidi mě dokonce pořád poznávají jako Klárku z Tajemství protěného košíku. Říkají mi, že jsem hrdinka jejich života a že seriál pouštějí i svým dětem a vnukům," svěřila herečka.

Tvář má Miriam stále téměř bez vrásek, i když v červnu oslaví už osmapadesáté narozeniny. "To samo. Nejsem příznivec botoxu, protože se bojím, že by to bolelo nebo se to nepovedlo. A pak si nemyslím, že je to dobré, protože to ženy strašně změní. U hraní to není ideální kvůli mimice," míní.

Miriam je matkou dospělých dcer, Marianny a Anny Marie, obě studují v Dánsku, takže se jí po nich trochu stýská. "Svým způsobem jdou v mých stopách, obě mají dost hereckých zkušeností včetně dabingu, obě mají dokonce Cenu Františka Filipovského, kde jsem já nebyla nikdy ani nominovaná. Jsou nadané a šikovné. Obě studují vysoké školy zaměřené na byznys, kulturu a jazyky, uvidíme, co budou dělat. Vidíme se málo a trochu se obávám, kam se vrtnou dál. Jen se modlím, aby to byla Evropa," uzavřela. ■