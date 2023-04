Opět líbačka se zadaným mužem: Tentokrát ale měla Denisa Nesvačilová schválení od jeho partnerky

Denisa Nesvačilová se líbala se zadaným kolegou Super.cz

Několik měsíců intenzivního zkoušení vyvrcholilo slavnostní premiérou divadelní inscenace A je to venku! Jak to tak bývá, v kolezích v Divadle Radka Brzobohatého získala herečka Denisa Nesvačilová (31) tak trochu novou rodinu.

"Dojímala jsme se, když jsem viděla i fotografie z představení, což nebývá často. Práce v tomhle týmu byla úplně boží, i když těžká, protože text byl náročný. Myslím si, že nám to fungovalo moc hezky," svěřila Denisa. Třeba Petra Špindlerová, která hrála roli její maminky, si ji tak trochu adoptovala, jak nám vyprávěla v našem videu. Ostatně herečky jsou si doopravdy podobné.

Denisa má v představení i pár milostných scén, a to s kolegou Lukášem Burianem, jenž je zároveň uměleckým šéfem divadla. Že by mezi nimi ale přeskočila jiskra, se prý bát nemusíme. Lukáš žije už dvacet let s herečkou Annou Kulovanou, s níž má dvě děti. Ta prý rozhodně žárlit nemusí. "Hrajeme spolu už sedm let na jednom jevišti. Jeho žena se na nás byla podívat a říkala, ať si to užijeme a přišla nás i oba pochválit. S Aničkou spolu hrajeme v jiných představeních, takže to vůbec takhle není," upřesnila.

Vztahové téma, jímž se představení zaobírá, by se zdánlivě mohlo prolínat i s hereččiným osobním životem. "Nemyslím si, že by se to prolínalo s mým osobním životem. Ale k ději bych určitě nic neprozrazovala, protože představení je zajímavé právě tím, že se neustále objevují nové a nové zvraty a je to velká třaskavina," míní Denisa a my s ní nemůžeme úplně souhlasit. Takový byl totiž v poslední době i její život. ■