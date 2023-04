Michael J. Fox z Návratu do budoucnosti o boji s Parkinsonovou chorobou: Zhoršuje se to, osmdesáti se nedožiju

Michael J. Fox Profimedia.cz

Herec, kterého znají miliony fanoušků trilogie Návrat do budoucnosti, s těžkou nemocí žije a bojuje už více než třicet let. Přesto, že se v minulosti vyjádřil i ve smyslu, že mu nemoc dala něco dobrého a že by neměnil, ve svém posledním vyjádření promluvil o tom, že se jeho stav zhoršuje. „Nebudu lhát. Je to stále těžší. Je to stále těžší. Je to stále tvrdší,“ řekl Michael v ukázce z pořadu CBS Sunday Morning, který se bude vysílat 30. dubna.

Herec promluvil o tom, že mu byl odstraněn nezhoubný nádor na páteři, ale v důsledku zákroku začal špatně chodit a kvůli tomu utrpěl zlomeninu paže, lokte, dlaně nebo kostí v obličeji. Právě padání je podle Foxe největším „zabijákem“ Parkinsonovy choroby. A také to, že může způsobit například zápal plic a že všechny tyto rafinované způsoby člověka nakonec dostanou.

„Na Parkinsonovu chorobu nezemřete. Zemřete s Parkinsonovou chorobou. Přemýšlel jsem o mortalitě té nemoci,“ svěřil herec, který otevřeně mluví o tom, že osmdesáti let se určitě nedožije. „Jsem opravdu upřímný, když se mě lidé ptají na léky, když se mě ptají, jestli se mi díky lékům někdy uleví od Parkinsonovy choroby, říkám jim, je mi 60 let a věda je složitá, takže ne,“ prozradil Michael J. Fox časopisu AARP v prosince roku 2021. ■