Už jsou skoro dospělí: Hanička z Rodinných pout se pochlubila dětmi. Takhle vypadá její dcera (15) a syn (17)

Petra Špindlerová Michaela Feuereislová

"Ta hra je plná různých tajemství. A myslím si, že my s mými dětmi je mezi sebou nemáme. Snad mi děti nic netají, protože máme hezký vztah. Vyprávějí mi o tom, co prožívají, nikam na dlouhou dobu nechodí, aniž by mi řekly, kde byly," řekla Super.cz herečka, kterou si televizní diváci oblíbili jako sekretářku Haničku v seriálu Rodinná pouta. V poslední době se objevila i v seriálu Jitřní záře nebo Co ste hasiči.

Důkazem toho, že jim to v rodině klape a děti neprožívají žádné teenagerské vzpoury, bylo i společné pózování s maminkou. Nejprve se s ní vyfotila patnáctiletá Kristýna, pak se k připojil i sedmnáctiletý Kryštof. ■