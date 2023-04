Při pohledu na ni se pořád tají dech. Pamela Anderson (55) šla po letech do plavek, nechybí ani červené z Pobřežní hlídky

Pamela Anderson Profimedia.cz

Už to vypadalo, že Pamela Anderson (55) bude jen mluvit o své minulosti, jako v nedávném dokumentu a fanouškům už nedopřeje nic ze svého božského těla, které ji proslavilo. Teď ale kývla na nabídku nafotit kampaň na plavky a fanoušky určitě potěší hlavně ikonický červený kousek.

Od posledního dílu seriálu Pobřežní hlídka uplynulo už pěkných pár let. Seriál, který se dostal i do Guneissovy knihy rekordů jako nejsledovanější série všech dob, značně proslavila i právě Pamela Anderson, jejíž pobíhání po pláži v červených plavkách pokaždé přikovalo k obrazovkám mnoho mužů. A komu by se po krásné plavčici stýskalo, může se teď podívat na její nové fotografie.

Ač je někdejší sexbombě pětapadesát let, při pohledu na její tělo v plavkách se zdá, že snad dokázala zastavit čas. „V plavkách jsem pořád. Vyzkoušela jsem všechno, takže co se týče plavek, jsem dobrý znalec,“ řekla k focení Pamela, která ráda spolupracuje i se zakladatelkou značky Frankies Bikinis. Zájemci si kousek budou moci zakoupit za v přepočtu necelé čtyři tisíce korun.

Legendární červené ale nebyly jedinými plavkami, ve kterých se Pamela předvedla. Její křivky vyniknou třeba i v bílých dvoudílných bikinách nebo ve žlutých, jednodílných, velmi sexy plavkách. Posuďte sami, jak jí to sluší, v naší galerii. ■