Vica Kerekes pendluje mezi Českem, Slovenskem a Maďarskem, kde žije. Vstává i v půl třetí ráno

Vica Kerekes pendluje mezi Maďarskem, Slovenskem a Českem. Michaela Feuereislová

Byla představena jako další z herců, kteří se objeví v připravovaném druhém díle filmu Gump, pes, který naučil lidi žít. Vica bude mít v dějové lince blízko k Richardovi Krajčovi (45), ztvární roli mladé ženy žijící na statku, kde chová koně. Stane se i paničkou fenky zachráněné z útulku.

"Se zvířaty je nátáčení samozřejmě těžší, nemůžete jim říct, že musí vydržet a natočit ten obraz znova. Už jsem hrála s koněm v Křídlech Vánoc, takže takové natáčení trochu znám. Mám zvířata moc ráda, cítí naši energii a neoklamete je. Jediné zvíře, se kterým bych nechtěla hrát, je luční koník, těch se bojím," řekla Super.cz.

S většími koňmi ale problém nemá. Dokonce se před covidem, kdy se vrátila do svého rodného města Filakovo, jízdě věnovala. "Už bych uměla i cválat. Poprosila jsem majitele tamního ranče, aby mě učil. Ale nebyly to žádné jízdy do kolečka. Vzal mě rovnou do přírody, do lesa. Mám za sebou i pád, kterého jsem se bála, a od té chvíle už jsem se bát úplně přestala," vyprávěla.

Už se seznámila i s fenkou, s níž bude hrát. "Hned na mě skočila a bylo to. Já měla doma vždycky psy, i když teď pejska nemám, protože pořád pendluji mezi různými zeměmi. Na natáčení Gumpa mě čeká pět nebo šest dní, předtím jsem na festivalu na hranicích s Polskem. Snažím se vše logisticky skloubit, i když dnes jsem vstávala v Budapešti v půl třetí ráno, abych všechno stihla," prozradila.

Tak trochu trauma má prý ze společenských akcí, například filmových festivalů. Účastnila se festivalu v Benátkách, kde uspěl snímek, v němž hrála. V létě se zase chystá do tureckého Izmiru, kde bude na festivalu v porotě. "Nemám ty akce ve stylu červený koberec moc ráda, vybírat róby mě nudí, připadá mi to jako ztráta času, a jsem ráda za návrhářky, které mě mají v oku. Ale v Benátkách jsem si to užila, i ty šaty jsem našla první dobrou," usmívala se. ■