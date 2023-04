David Beckham odhalil, co dělá po nocích, když doma všichni spí. Je to hodně divné, přiznává svou psychickou poruchu

David Beckham Profimedia.cz

Beckham odhalil, jak dalece trpí obsedantně-kompulzivní poruchou, která se u něj projevuje především vysokými nároky na čistotu a potřebu mít vše srovnané do roviny. Podle svých slov totiž každou noc tráví hodiny úklidem celého domu.

David tak v pořadu poskytne zřejmě daleko více podrobností o svém duševním zdraví, než tomu bylo dosud. Své zvyky přitom poodhalil již dřív, když se svěřil fanouškům, že musí mít všechno srovnané v rovných liniích nebo věci musí být v párech. Jeho problémy jsou ale zřejmě mnohem hlubšího charakteru.

„Faktem je, že když jsou všichni v posteli, já čistím svíčky, rozsvěcím a správně nastavuji světla a ujišťuji se, že je všude uklizeno. Nesnáším, když ráno sejdu dolů a jsou tam hrnky, talíře a misky. Je únavné chodit okolo každé svíčky a čistit ji. Odstraním vosk a vyčistím sklo na svícnech, je to můj zlozvyk, nenávidím uvnitř špínu od kouře. Vím, že je to zvláštní,“ prozrazuje David v pořadu, co se děje po nocích v jejich rodinném sídle v Holland Parku za 25 milionů liber.

„Je prostě tak dokonalý,“ řekne směrem k Davidovi jeho žena Victoria a dodá, že ho jejich rodinný klan ‚oceňuje‘. „Nevěřte tomu ani na vteřinu. Zní to tak sarkasticky, když to říká,“ rýpne si nakonec do své ženy Beckham. ■