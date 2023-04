Modelce s obřím poprsím doma záhadně umírají zvířata. Lidé proti ní sepsali petici, má už 28 tisíc podpisů!

Katie Price Profimedia.cz

Katie Price, která proslula už 16 úpravami svého poprsí, sama sebe označuje za milovnici zvířat. Ne každý je ale stejného názoru. Spousta lidí modelce vyčítala to, jak se ke svým zvířatům chová. Třeba když byla se svými psy spatřena v Birminghamu v den, kdy teploty přesahovaly 32 stupňů a zvířata měla na sobě mít oblečky a být držena v černých přepravkách. To, co lidi nadzdvihlo ze židle ještě víc, ovšem byla záhadná smrt dokonce několika různých zvířat. Znepokojený milovník němých tváří proto sepsal petici proti tomu, aby Katie mazlíčky mohla vlastnit.

„Za posledních pět let zemřelo kvůli nedostatku péče více zvířat. Koně, psi, kočky, ještěrky, ježci. Nejde o jedinou rodinnou tragédii. V domě Katie Price je to běžná věc,“ napsal tvůrce petice, která je dostupná na stránkách change.org. Spuštěna byla před třemi lety, další podpisy se ovšem začaly množit po loňském listopadu, kdy zemřel pejsek rasy pomeranian, pojmenovaný Sharon. „Stěně zemřelo za posledních 24 hodin v péči Katie, která jej koupila před třemi týdny svému třináctiletému dítěti,“ zní poslední příspěvek u petice.

U Katie Price měla dříve zemřít i další zvířata. „2 psi byli přejeti, štěňata byla nalezena mrtvá, utonulá v zanedbaném bazénu. Na dálnici byl přejet kůň. Zvířata v jejím domě prostě zmizí a už je nikdy nikdo neuvidí,“ píše autor petice. Jestli nakonec díky této snaze nastane nějaká změna, to ukáže až čas. ■