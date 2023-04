Pavel Šporcl oslavil padesátku před vyprodanou Lucernou. Byl hubený jako lunt

Pavel Šporcl Foto: se souhlasem P. Šporcla

Před svým narozeninovým koncertem v pražské Lucerně si na sebe Pavel Šporcl (50) upletl bič. Na pódiu se chtěl cítit dobře, a tak se pustil do radikální proměny. Změnil jídelníček, začal meditovat a zkusil týdenní půst. Za jeden měsíc se mu tak podařilo shodit neuvěřitelných 12 kilogramů.

I díky tomu se mu podařilo odehrát skoro čtyřhodinový koncert, který byl oslavou jeho životního jubilea. „Děkuji, že jste se mnou přišli oslavit mé 50. narozeniny a samozřejmě se podívat, jestli jsem opravdu shodil těch 12 kilo,“ vtipkoval houslista na pódiu. S unikátními modrými houslemi nevystupoval Pavel Šporcl sám, ale přizval si k sobě během koncertu například i Petra Jandu z kapely Olympic nebo Vojtu Dyka.

Díky svému novému životnímu stylu houslista celou dobu sršel energií, a to i bez cukru a laskomin. „S těmi 12 kily nahoře bych to vůbec neodehrál. Cítím se naprosto skvěle, hlava fungovala fantasticky. I díky tomu jsem ten koncert mohl odehrát. Moc jsem si to užil,“ svěřil se Super.cz muzikant, který vystoupil před vyprodanou Lucernou také se svou rodinou.

S manželkou Bárou a dcerami Violettou a Sophií, které zdědily po obou rodičích umělecké nadání. Na místě nechyběla ani Pavlova maminka, která letos oslavila 80. narozeniny. Velkolepý koncert následně pokračoval i večírkem, kde na oslavence čekal také dort.

„Pro mě je vlastně největším úspěchem, že jsem přivedl ohromné množství lidí ke klasické hudbě. Nejen dospělých, ale i dětí, studentů…Za hodně vděčím svému prvnímu panu učiteli, který mě naučil hudbu milovat! Já sice stárnu, ale moje houslová vášeň roste,“ dodal Pavel Šporcl. ■