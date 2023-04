Syn Pepy Vojtka a krásné tanečnice trpí od dětství cukrovkou: Od šesti let si sám píchá inzulin

Libuše Rohlíčková promluvila o práci a rodině Super.cz

"To bylo ale jen takové odskočení. Jinak jsem normální máma a kosmetička ve svém salonu," usmívala se Libuška, která rozhodně nevypadá na svůj věk. "Samozřejmě se o sebe starám. Nemůžu klientkám něco radit a sama to nedělat. Už je to potřeba trochu podpořit. Vrásky se mi moc nedělají, asi díky genetice. Maminka vypadá dobře i v sedmdesáti. Jehel se zatím bojím, i když s mikrojehličkami pracuji," svěřila.

Od jehel jsme se oslím můstkem dostali k jejímu staršímu synovi. Patnáctiletý Matyáš má totiž cukrovku. "Už od šesti let se naučil si sám píchat inzulin perem, dneska už všechno zvládá sám, už má tedy pumpu, ale vše si obsluhuje. Je šikovný a zodpovědný, na to, že je mu patnáct, musím na něj pět jenom chválu," prozradila.

V uměleckých stopách svých rodičů zřejmě Matyáš tak úplně nepůjde. "Netancuje ani nezpívá. Ale baví ho ta druhá strana, takže se teď hlásil na art management a produkci. Teď čekáme, jak to dopadne. K umění tíhne spíš šestiletá Ela. Tancuje a zpívá, pobere to za nás za všechny. Chodí na balet, na street dance, miluje divadlo," vypočítala Libuška. ■