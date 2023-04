Režisér Juraj Jakubisko by dnes oslavil 85. narozeniny. Jeho poslední film půjde do kin téměř rok po jeho smrti

Juraj Jakubisko by dnes oslavil 85. narozeniny Michaela Feuereislová

Blahopřání ke kulatinám, k 85. narozeninám, které by dnes oslavil, musejí diváci poslat režisérovi Jurajovi Jakubiskovi do filmového nebe, kam legendární tvůrce letos 24. února odešel. „Mysleli jsme si a věřili jsme, že Juraj je nesmrtelný jako jeho filmy,“ uvedla krátce po režisérově pohřbu jeho žena Deana Jakubisková.

„Juraj byl především naplněný láskou, pochopením, pokojem, pokorou a neutichající energií. Ke všemu a všem problémům se stavil vždy pozitivně. Mohl třeba na lidi působit, jakože ho něco nezajímá, ale bylo to tím, že svoje okolí nepřesvědčoval o svojí pravdě, nehádal se, jen si ve svém nitru stál za svou představou. A tu pak nikdy nezradil a neuhnul od ní,“ vzpomínala Deana Jakubisková na manžela, s nímž měli idylický vztah i opřes zcela rozdílné povahy.

„On byl ten moudřejší a starší, pojmenovával věci, které sem si já nechtěla připustit. Vždycky jsem říkávala: Neříkej to nahlas, ať se to nestane. Teď se karta obrátila, jsem to já, kdo musí věci pojmenovat, připustit si je a jít dopředu už sama,“ dodává Deana Jakubisková.

Mezinárodní pozornost vzbudil Jakubisko už svým debutem Kristovy roky. Podle kritiky ve filmu nakládal s obrazem jako malíř a s myšlenkami jako básník. Svůj osobitý styl si udržel i v další tvorbě. Jeho film Postav dom, zasaď strom se po úspěchu na festivalu v Amsterdamu dostal do trezoru pro zakázané filmy a režisérovi vynesl zákaz činnosti.

Snímek Vtáčkovia, siroty a blázni ocenili novináři jako nejlepší slovenský film 60. let, epos Tisícročná včela zase jako nejlepší film 80. let. Celkem pak Juraj Jakubisko získal více než 80 ocenění doma i v zahraničí. Byl i nadaným výtvarníkem. Jeho plakát k filmu Kytice získal Českého lva, výstavy měl po celém světě, v Paříži, Berlíně, Itálii, v Bratislavě i v Praze.

Jakubiskova pohádka Perinbaba se na Slovensku stala nedílnou součástí Vánoc. Jejím pokračováním s názvem Perinbaba a dva světy se režisérova filmografie uzavře. V jeho posledním filmu si budou moci diváci znovu připomenout jeho bohatou fantazii, výtvarný styl a magický svět, který uměl vytvořit jen on. Premiéra filmu je v plánu ke konci roku 2023. ■