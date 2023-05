Sexy Týnuš Třešničková se na veřejnosti opět ukázala se svým movitým italským přítelem

Blogerka Týnuš Trešničková se rozpovídala o svém movitém italském příteli Super.cz

„Pořád jezdím do Itálie. Teď je tu akorát se mnou a zase nás čekají nějaké cesty po Itálii. Náš vztah není úplně na dálku. Týden je tady v Česku, týden je v Itálii, někdy tam jezdím za ním. My jsme téměř permanentně spolu,“ popsala Týnuš Super.cz své soukromí.



My si s Týnuš povídali na akci s názvem Na vlastní kůži. Tento projekt má ukázat lidem, že každá kůže má svůj příběh a když se vám něco stane, netřeba se stydět. Blogerka se už pátým rokem léčí s popáleninami druhého stupně a stále je na tom lépe.

A co se týče jejího vztahu s movitým italským hezounem, má jednoduchý recept na to, aby vztah mezi nimi úžasně klapal. Právě to, že nejsou spolu každý den. „Já si myslím, že je to hodně zdravé pro ten vztah, když se člověk chvíli s tím partnerem nevidí,“ smála se Týnuš Třešničková. ■