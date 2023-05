Zkusila Talent, válela ve Tváři, vyhrála SuperStar: Matadorka show teď míří do StarDance

Tereza Mašková v SuperStar Foto: TV Nova

Tereza Mašková už v roce 2018 vyhrála pátou řadu pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar. Stejně tak má za sebou i účinkování v show Tvoje tvář má známý hlas. V páté řadě Tváře předváděla na pódiu zpěváky jako Rihannu, Mariku Gombitovou, Karla Gotta, Pink nebo rappera 50 Centa. A brala krásné čtvrté místo!

Aby toho nebylo málo, Tereza ještě jako úplně neznámá interpretka účinkovala v pořadu Česko Slovensko má talent. Tehdy se psal rok 2010.

Mašková se ale rozhodně necítí jako favoritka, protože tanec je úplně jiná disciplína. „Pěvecká soutěž je jiná v tom, že tam jste v něčem, co umíte, ale tady to neumím. Je to na bodu mrazu, kdy člověk začíná od nuly, a těším se na ten proces,“ řekla Super.cz Mašková, která nad nabídkou ze StarDance vůbec neváhala.

„Až potom mi začalo lítat hlavou, jaká to bude dřina, jak to bude náročné a jaký to bude stres,“ dodala s úsměvem.

Ve StarDance si zatančí také herečka Ivana Chýlková, moderátorka Iva Kubelková, manželé Marek a Eva Adamczykovi, vodní slalomář Vavřinec Hradilek, zpěvák Richard Krajčo, herec David Prachař, herečka Darija Pavlovičová a cukrář Josef Maršálek. ■