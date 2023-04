Je to totální ču*ka, co je na všechny sprostá, pustila se do Naomi Campbell slavná kolegyně

Janice Dickinson nenechala na Naomi Campbell nit suchou. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ve čtvrtečním díle pořadu I’m A Celebrity... Get Me Out of Here! se nevybíravě pustila do topmodelky Naomi Campbell (52) její starší kolegyně Janice Dickinson (68), která v reality sérii soutěží. Během povídání s Myleene Klass o modelingovém průmyslu označila Naomi za totální ču*ku, která je ke všem sprostá, přičemž použila slovo b**ch.