Krásná Gollová a legendární Oldřich Nový naposledy společně před kamerou. Ve slavné komedii se pořád lhalo

Lída Chválová, Oldřich Nový a Raoul Schránil ve filmu Roztomilý člověk Foto: Prima Max

Frič má na svém kontě takové perly jako Anton Špelec, ostrostřelec (1932), Hej-rup! (1934), Škola základ života (1938), Kristian, Eva tropí hlouposti (oba 1939), Když Burian prášil, Katakomby (oba 1940), Roztomilý člověk, Hotel Modrá hvězda (oba 1941), Valentin Dobrotivý (1942), Prstýnek (1944), Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář (1949), Císařův pekař – Pekařův císař (1951), Princezna se zlatou hvězdou (1959) a bezpočet dalších.

Tento mimořádně plodný režisér dokázal za jeden rok natočit i šest filmů. „Když jsem několik dnů nedělal film, měl jsem pocit prázdna,“ zmínil při jedné příležitosti Frič, který natočil více než 80 titulů.

Mac soudruhům vadil

Začínal jako kabaretní umělec. K filmu se dostal díky navrhování plakátů a přes nejrůznější filmařské profese včetně filmového výtvarníka, laboranta či kameramana se dostal až k režírování. Až do konce druhé světové války používal umělecké jméno Mac Frič. Po únorovém puči v roce 1948 byl nařčen, že svým jménem vykazuje obdiv ke kapitalistické cizině. Frič to příslušné komisi vysvětlil tak, že když byl malý, neuměl vyslovit „Martin“, a tak říkal jen „Mac“. Vžilo se to prý tak, že i jeho mamince říkali paní Macová.

Když se sejdou dva „prášilové“

K jeho mimořádně zdařilým a naštěstí i hojně reprízovaným komediím patří Roztomilý člověk. Hlavním hrdinou tohoto veselého příběhu je redaktor Viktor Bláha, který si rád vymýšlí bláznivé historky, a baví se jimi na úkor svého okolí. Někomu důvěřivému vždy sdělí „tajemství“ a s potěšením sleduje, jak se jeho fáma roznese mezi lidmi.

Na oslavě svatby bývalého spolužáka Ivana Molendy napovídá z recese o ženichovi tolik výmyslů, že mezi novomanželi způsobí rozvrat. Jenže pak narazí na nevěstinu nejlepší přítelkyni Poldu Krušinovou, která má ještě větší fantazii než on, a dokáže s ním držet krok…

Jak rozčeřit hladinu

Téměř pokaždé, když si Bláha začne vymýšlet, začne si upravovat kravatu. On sám to ale s těmi fabulacemi nevidí tak tragicky. Kolegovi z redakce Valterovi například řekne: „Pamatuj si jednou provždy, že já nikdy nelžu. Lež se mně hnusí. Dělám pouze roztomilé žerty. Mám rád vzruch. Nemohu vystát lidi s obličejem, který nic nepovídá. Ti mně připadají jako mrtvý rybník. Znáš takovou věčně stojící hladinu, která tě láká vzít kámen a hodit jej do vody? Voda se čeří, dělají se kola, vlnky, no zkrátka něco se děje,“ na což Valtera reaguje slovy: „Takže ty vlastně nelžeš. Ty jenom házíš kamínky do vody.“

Hvězdy zárukou kvality

Komedii Roztomilý člověk natočil Frič podle románu F. X. Svobody Kašpárek. Do hlavních rolí obsadil tehdy již slavný originální komický pár: Oldřicha Nového (✝83) a Natašu Gollovou (✝76), kteří byli zárukou vysoké herecké úrovně i diváckého úspěchu.

Osvědčili se mu již v komediích Eva tropí hlouposti, Kristian a Hotel Modrá hvězda. Roztomilý člověk byl bohužel jejich posledním setkáním před kamerou. V příjemné a vkusné veselohře si s chutí zahráli také Raoul Schránil (✝88), Lída Chválová (✝55), Ladislav Pešek (✝79), Theodor Pištěk (✝65), Jaroslav Marvan (✝72) či František Filipovský (✝86). Nestárnoucí Fričova komedie si odbyla svou festivalovou premiéru 30. července 1941 na 2. Filmových žních ve Zlíně. ■