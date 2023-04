Žilková zůstala po rozvodu se Stropnickým na dceru sama: Ze svého důchodu nemůžu žít, nestačí ani na platbu za plyn

Veroniku mrzí, že jako matka samoživitelka nemůže hlídat svoje vnoučata tak často, jak by chtěla. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Herminapress

„Na příští týden mi napsala čtyři termíny, kdy můžu jít na večeři s Jaromírem, že bude hlídat. Je málo lidí, komu svěřím své dítě,“ řekla Agáta během živáku.

Avšak Veronika Žilková by dle svých slov hlídala vnoučky ráda častěji, klidně by se prý chopila také role chůvy, kterou Agáta hledá. Avšak z finančních a časových důvodů to teď pro herečku není možné. Veronika přiznala, že je samoživitelka.

„Protože jsem se stala matkou samoživitelkou, tak mě moc mrzí, že nemůžu Agátě hlídat tak moc, jak bych chtěla. Musím živit Kordulku a její dva koně, nemohu žít ze svého důchodu, který mi nepokryje ani platbu za plyn. Platím tolik, že na to ten důchod nestačí. Takže musím chodit do práce, jinak bych se Agátě za chůvu přihlásila nejradši já, ale musím se starat o Kordulku. Nejde jen o peníze, ale také ji musím vozit do školy, na závody a pomáhat jí. Dohromady se třemi vnoučaty bych to nezvládla, na to už sílu nemám a prostě bych se bála, ale ráda občas pohlídám,“ svěřila se Veronika Žilková s tím, že je za nový přírůstek do rodiny nesmírně šťastná.

„To mám velkou radost, že sis k 38. narozeninám nadělila tuhle překrásnou holčičku, že je zdravá. Na to, jak to těhotenství bylo složité, tak si myslím, že ten porod byl za odměnu,“ dodala herečka. ■