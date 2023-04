Pět let od drsného popálení Týnuš Třešničkové: Musela pracovat na tom, aby se nezhroutila

Týnuš Třešničková se s popáleninami uměla vyrovnat. Jak se nyní cítí? Super.cz

Letos tomu bude pět let, co se youtuberce a influencerce Týnuš Třešničkové (27) razantně změnil život. Při ohnivé show ve vyhlášené istanbulské restauraci byla popálená spolu se svým tehdejším přítelem. Oba následně skončili v tamní nemocnici s popáleninami druhého stupně. Jizev se už nikdy nezbaví, Týnuš ale od té doby ukázala, že je velkou bojovnicí.

„Jako je pravda, že na začátku to bylo náročné, ale je to o té práci s psychikou, prostě nějak se s tím vyrovnat. Měla jsem čas se s tím pomaličku vyrovnávat, takže jsem pracovala sama se sebou, abych se z toho nezhroutila,“ svěřila se Super.cz.



„Cítím se skvěle, cítím se každý rok líp a líp, protože vidím, že se to krásně všechno hojí. Chodím na různé procedury, takže se to všechno postupně zlepšuje,“ dodala Týnuš, která se zapojila do projektu s názvem Na vlastní kůži. Ten má lidem ukázat, že každá kůže má svůj příběh a lidé by se neměli za sebe stydět.

Po pěti letech od osudného dne se tedy Týnuš Třešničková snaží inspirovat i ostatní. „Změnilo to moji osobu, ale ne můj život. Tohle mě utvrdilo v tom, že mám nějaké to sebevědomí a vím, jaká jsem a neovlivní to nějaká jizva, pupínek nebo něco takového.“ ■