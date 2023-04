Jehovista Martin v Survivoru bojuje se zdravotními problémy. Kvůli hemoroidům ho odvezli do nemocnice

Survivor 2023: Martin Konečný se nevrátil z odměny. TV Nova

Martin Konečný řeší v reality show Survivor vážné zdravotní problémy. Kvůli problémům s hemoroidy musel být hospitalizován. Do nemocnice ho převezla produkce poté, co si užíval s dalšímy členy odměnu v podobě párty v klubu v Dominikánské republice.

"Martin to včera přepísknul s alkoholem," mlžil Adam o tom, proč se s nimi Martin nevrátil zpět do kmene. Svým soupeřům pak vysvětlil, co se stalo, v televizi se to ale nedozvíte. Turecká produkce zdravotní problémy často vynechává a do sestřihu je nezahrnuje.

Martin, který patří k horkým favoritům na výhru, už je nyní zpět v kmeni a všichni doufají, že bude schopný ve hře pokračovat. O 2,5 miliónu korun nyní bojuje sedm hráčů. ■