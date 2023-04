V Survivoru končí další favorit. Emotivní projev plný slz nebral konce

Survivor 2023: Slzy tekly proudem. TV Nova

Survivor opustila největší kočka soutěže. Modelka Andrea Bezděková (28) se probojovala mezi sedmičku nejlepších, ale dál už nedošla. Vaz jí zlomil duel s Tomášem Weimannem, který prohrála.

Andrea při odchodu měla neuvěřitelně emotivní řeč, u které slzy budou padat i těm největším tvrďákům. Prvních pár slov nebyla téměř schopná vyslovit, pláč nebral konce.

"Bylo strašně fajn tady s vámi být. Poznala jsem, jaké to je strávit 68 dní s různými osobnostmi v neuvěřitelně těžkých podmínkách. My jsme to zvládli. My už spolu můžeme jet na konec světa a bude nám tam fajn," řekla Andrea zbytku kmene, který pokračuje v soutěži dál.

"Děkuju za ty dny. Bylo to nesmírně zocelující. Doufám, že jsem ve vašich očích vymýtila pověry o modelkách. A plány, které jsme spřádali v časech těžkých a prázdných dnů, se všechny naplní," dodala Bezděková, která byla jednou z nejlepších hráček, vyhrávala souboje a dvakrát si nasadila náhrdelník osobní imunity. Přestože během soutěže zhubla až 45 kilogramů, sílu jí to stále nebralo. ■