Veronika Khek Kubařová mění účes: Jsem nástroj, sloužím roli, říká herečka

Herečka Veronika Kubařová zvažuje, že změní účes. Super.cz

„Nechávám si je narůst. Chtěla jsem se ostříhat, ale z natáčení mi řekli, že by chtěli, abych měla delší vlasy, takže to teď moc neřeším. Mám je teď takový, jaký je mám. Ale asi to pak trošku zkrátím. Odvíjí se to od nějaké nálady a taky od toho, kdo co jak potřebuje. Jsem zkrátka nástroj a sloužím částečně těm rolím, takže uvidíme, co bude převládat na léto,“ řekla Veronika Super.cz se smíchem.

S herečkou jsme si povídali během křtu knihy Na stezce Českem od Lucie Kutrové, která prošla naši zemi spolu se svým parťákem, sibiřským huskym Marvelem. Knihu Khek Kubařová přišla pokřtít, protože sama ráda cestuje se svým psem, a samozřejmě také se svým mužem Pavlem Khekem.

„Já mám hodně aktivního manžela, se kterým chodím na stezky. A když se ho zeptám, na jak dlouho to bude, tak řekne, že je to na chvíli a pak je z toho celodenní výlet. Manžel mě moc nešetří, ale já jsem ráda. Vždycky chvíli nadávám a pak jsem šťastná,“ popsala. ■