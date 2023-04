Otevřená zpověď Davida Křížka: Jídlo od feťáků, zhoršené zdraví. Visela nad ním i hrozba žloutenky

David Křížek je konečně se svou rodinou. Herminapress

Jachtař David Křížek nemůže být šťastnější. Téměř po dvou letech si užívá toho, že je na svobodě se svou rodinou. Těžkých časů, které v base prožil, má ale plnou hlavu a na všechno, co se mu za mřížemi stalo, jen tak nezapomene. Nad vodou ho držela podpora rodiny, přátel, ale i známých osobností. Tomáš Řepka (49) mu totiž do vězení poslal podpisové kartičky, které mohl měnit za jiné komodity a od kapely Tři sestry dostal podepsaný kalendář. Dohromady obdržel přes 700 pohledů z Česka i ze zahraničí.

David, který byl propuštěn po třetině trestu, má teď podmínku po dobu pěti let. Ve velkém rozhovoru, který poskytl Showtimu na CNN Prima News, se rozhovořil o detailech, ze kterých lidem žijícím na svobodě, běhá mráz po zádech.



Například vysvětlil, proč má teď dlouhou hřívu. „Ono to taky nebylo úplně jednoduchý, protože holič má k dispozici de facto jenom nějaký strojek, což já jsem nechtěl – strašit děti na návštěvě tím, že budu mít hlavu oholenou strojkem. Z těch 700 lidí tam má oficiálně asi 70 žloutenku, tak člověk úplně nechce být s tímhle moc spojovaný a nůžky tam nejsou k dispozici, protože to je vlastně vražedný nástroj,“ osvětluje důvod svého nového účesu.

Nejvíce lidí ale vyděsí představa stravování ve vězení. „Ta kuchyně je strašná, ale člověk tam nechodí za odměnu, takže vlastně - dobře nám tak, že jo. Ale tam jde i o to, že třeba špatně fungovala myčka na nádobí na ty tablety, takže nádobí je celý promaštěný a člověk neví, kdo z těch talířů před ním jedl. Mně přijde, že oni se na bráně zeptají: „Vaříš?“, a on řekne, že vaří. Jen už neřekne, že vaří drogy. Tak ho dají do kuchyně. Nebo vaří – svařoval někde v dílně, tak jde do kuchyně. Tam nevaří kuchaři, tam vaří feťáci a na tom jídle je to znát kupodivu,“ vysvětlil David Křížek, který za zdmi věznice zhubl a chybí mu vitamíny a minerály. Pro jeho milovanou ženu Lucii Křížkovou (38) je teď tedy hlavní priorita manželovo zdraví.

David Křížek si během svého vězeňského trestu psal deník, který možná jednou vydá. „Musím to dobře zvážit. Není to tak, jako že bych o tom nutně musel psát a někomu to vnucovat, protože myslím, že většinu lidí v týhle zemi vězeňství moc nezajímá. Ale těch materiálů mám fakt hodně. A myslím si, že by to mohlo být i hodně akční čtení,“ doplnil jachtař, který se také už těší, až se vrátí na vodu. Jednak jako trenér a také jako závodník. ■