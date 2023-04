Monika Bagárová vyznala lásku svému Leonardovi. Musí být neskutečně zamilovaná

Monika Bagárová vedle svého fešného partnera jen kvete. Michaela Feuereislová

Tentokrát svému Leonardovi věnovala instagramový příspěvek, kde mu vyznala lásku.

„Miluji způsob, jakým se po jeho boku cítím. Miluji ho ve všech směrech, kterými může žena muže milovat, od osobního do vesmírného, ale především je to bezpodmínečné,“ napsala Monika k romantické černobílé fotografii, ze které štěstí a láska přímo teče.

Oblíbená zpěvačka je také maminkou téměř tříleté dcery Ruminky, kterou přivedla na svět s bývalým partnerem Makhmudem Muradovem. Už jen z příspěvků, které zpěvačka sdílí, je zřejmé, že také s Ruminkou má Leonardo krásný vztah. „Občas dáme i rande ve dvou, ale stejně je nám smutno a spěcháme domů,“ napsala Bagárová s úsmevěm k další společné fotografii.

Pro pár není překážkou ani fakt, že Monika bydlí ve svém domě u Brna a Leon pracuje v Karlových Varech.

"Máme zázemí tam i tam. Zatím se navštěvujeme, uvidíme do budoucna, kam se posuneme. Už o tom samozřejmě přemýšlíme. Ale na to, jak jsme daleko, se vidíme velmi často a zvládáme to pěkně,“ prozradila Monika pro Super.cz nedávno s tím, že vztah na dálku může fungovat.

"Myslím, že ve vztahu jsou tři důležité věci: láska, věrnost a důvěra. A pokud tohle funguje a v tom druhém máte stoprocentně tohle všechno, tak není co řešit. Funguje to,“ dodala. ■