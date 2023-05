Influencer Valášek o přípravě na nejtěžší bitvu i dalších zápasech: Souboj nevidomého se zdravým člověkem je za mě moc

Marek Valášek se chystá do klece. Nad jedním z bizarních zápasů kroutí hlavou. Super.cz

Český influencer Marek Valášek je považovaný za nekorunovaného krále organizace Clash of the Stars, pod kterou má již dva vyhrané zápasy. Aktuálně má před sebou třetí výzvu, a to rovnou první titulovou, kde se postaví slovenskému youtuberovi Tomáši Křižanovi, který bude jeho doposud nejtěžší soupeř.

„Začal jsem trénovat už od konce minulého roku. Dal jsem tomu docela dost, ty necelá dva měsíce před tomu dám úplně nejvíc. Budu se snažit, abych byl v co nejlepší formě a vyhrál. Tomáš bude můj nejtěžší soupeř. Je to sportovec a je to na něm vidět. Jestli se dobře připraví, tak si myslím, že to bude těžký zápas pro nás oba. Lepší vyhraje,“ svěřil se Marek pro Super.cz během tiskové konference Clash of the Stars, kde se představila karta k pátému galavečeru.

Organizace je také známá svými bizarními zápasy, které vzbuzují rozporuplné názory. Tentokrát se v kleci objeví dva vzrůstově handicapovaní lidé nebo nevidomý člověk.

„Vzrůstově handicapovaní jsou za mě v pořádku, jsou to lidé jako my, akorát se narodili menší. Spíš jsem rád, že dostali i tihle kluci šanci. Ale ten nevidomý, že s ním jde normální kluk, kterým je Danny z TVTwixx... Já nevím, asi na to máme všichni stejný názor, že už mi to přijde moc. Oba jdou se závaznýma očima, takže nevím, zda jsou domluvení, ale už je to ta hrana,“ řekl Marek Valášek s tím, že má v hlavě už delší dobu pouze jednoho člověka, se kterým by si chtěl vyřídit účty v kleci.

„Aktuálně s nikým žádný problém nemám, snažím se být klidnější a nereagovat na každou blbost, kterou na mě kdo řekne. Jediný člověk, se kterým se pořád postrkujeme, je Jon Mariánek. Věřím, že v nějaké daleké budoucnosti by to mohl být mega zápas,“ dodal. ■